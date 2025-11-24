CRÍTICA: LA INCREÍBLE “FIESTA NACIONAL DEL TURISMO Y EL VINO” QUE NO TIENE VINO

Nuevamente esta celebración que tiene a San Rafael como sede todos los años, falla de manera abismal, y no hace honor a su nombre.

Tal como ocurría hace más de dos décadas con la “Fiesta de los Pueblos y el Vino” no hubo ni un solo stand de la bebida nacional.

De los 25 carritos gastronómicos, dos son de cervezas artesanales, uno de licuados y el resto de comidas, y en apenas dos o tres se consiguen botellas de vino, y de baja calidad.

La excusa que seguramente darán los organizadores, como en otros años, es que las bodegas no quisieron participar; sin embargo se podría haber invitado a la veintena de vinerías de muy buen nivel que tiene nuestra Ciudad, muchas de las cuales hubieran aceptado con gusto. O bien la organización podría haber montado una carpa, donde se hagan catas (con costo) de distintos vinos y espumantes sanrafaelinos. También en ese espacio podrían hacer un poco de docencia, con enólogos explicando a los turistas el ciclo del vino, desde la vendimia hasta el producido final.



Faltaron ideas, y SE LE FALTÓ EL RESPETO NUEVAMENTE AL TÍTULO DE LA FIESTA.

Por lo demás, todo impecable. ¡Felicitaciones a toda la organización!, y al municipio, que facilitó la mayoría de los recursos.

ERROR EN EL SHOW DE LA KONGA

Mientras la banda daba su espectáculo en un teatro griego lleno, en el escenario del parque actuaban otras bandas. Esto produjo que el sonido se superpusiera, y que -según el sector en que se estaba- se escucharan ambos sonidos a la vez.



La solución era simple: hacer una pausa en el escenario del parque mientras tocaba La Konga… tan sencillo como ello. Además, mucha gente que no pudo pagar la entrada del show, quería escucharlo desde el Parque de los Jóvenes, como ocurre en Vendimia, pero les fue imposible.

