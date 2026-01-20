EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA LIBERACIÓN DE UN CÓNDOR ANDINO EN VALLE GRANDE

En horas del mediodía de este lunes se realizó la liberación de un cóndor andino en Valle Grande encabezada por la Fundación Cullunche y el área de Ambiente de Mendoza.

Desde la Dirección de Distritos y la Subdelegacion de Valle Grande dijeron presentes en el regreso de «Llallij» a su hábitat natural.

Desde el emblemático Mirador del Valle, el joven ejemplar volvió a la libertad tras completar un proceso de rehabilitación.

El ave había sido rescatada en noviembre en esa misma zona, en delicado estado de salud.

“Llallij”, que en quechua significa “campeón”, presentaba deshidratación, bajo peso y una fractura en un ala.

A raíz de esa situación fue derivado a la Fundación Cullunche, donde recibió atención especializada, controles veterinarios y seguimiento hasta lograr su recuperación total.