LLEGAN LAS PRIMERAS ENCUESTAS: EN SAN RAFAEL EMIR FÉLIX LE LLEVA MÁS DE 15 PUNTOS A LUIS PETRI

A 24 días de las elecciones para elegir Diputados Nacionales, la ventaja del Frente compuesto por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza es muy significativa en la provincia, sin embargo en nuestro departamento el ex intendente lleva la delantera.



Así lo anticipa la consultora Aresco (IMAGEN), que realizó un sondeo en todos los departamentos.

En San Rafael la lista que encabeza Emir Félix ganaría por más de 15 puntos.

Estos datos generaron que se prendiera la alarma en el oficialismo provincial, que intentará emparejar la intención de voto con la visita de Javier Milei el día del Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

En días más, #ALERTA realizará una encuesta similar en todos sus grupos de suscriptores.

ASÍ SE DEBE VOTAR EL 26 DE OCTUBRE EN SAN RAFAEL

Además de elegir 5 Diputados Nacionales, los sanrafaelinos participarán de la elección provincial, donde se escogen 4 Senadores y 5 Diputados.

Para ello el presidente de mesa entregará dos boletas, que luego de marcarlas con una lapicera en la cabina de votación, el vecino deberá colocarlas en dos urnas diferentes.

A continuación, un video que explica cómo votar.

