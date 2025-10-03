OTRA VEZ UN PERRO DE LA POLICÍA AYUDÓ AL ESCLARECIMIENTO DE UN ROBO

El accionar del perro Nol, integrante de la Delegación de Canes Zona Sur, recuperó parte de lo robado en una vivienda, gracias al rastreo con su olfato.



Todo comenzó cuando la víctima regresó a su domicilio de calle Tirasso, y constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana para llevarse distintos objetos. Personal policial realizó una inspección ocular y halló en el terreno una huella de calzado tipo deportivo.

Fue entonces cuando entró en acción Nol.

Con la orden de búsqueda, el perro siguió la trayectoria de la huella recorriendo varias direcciones y metros. En ese trayecto, logró localizar los elementos robados: una carpa, un inflador y un colchón inflable.

