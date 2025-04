LUCHA ANTIGRANIZO: “QUEDÓ DEMOSTRADO QUE EL SISTEMA FUNCIONA”

Así lo aseguro el Intendente Omar Félix, tras escuchar esta mañana a representantes de las empresas Aerotec y Weather Modification, quien brindaron detalles estadísticos y balances de la reciente temporada en San Rafael y General Alvear.

Entre otras cosas, remarcaron una importante baja en la cantidad de hectáreas afectadas por “la piedra” en el sur: sólo 2700.

La charla tuvo lugar en las instalaciones del Aeroclub San Rafael, donde se reveló que esta temporada hubo más días con tormentas severas en relación a la anterior (pasó de 62 a 76), pero -sin embargo- el Sistema de Lucha Antigranizo redujo la cantidad de daños en hectáreas productivas.

LA TORMENTA MÁS FUERTE

Ocurrió en Real del Padre y alrededores, donde fue determinante el viento, ya que el granizo no fue de grandes dimensiones.

Otro dato significativo es que en la época que no había combate el promedio de hectáreas dañadas en Mendoza llegaba a 11.054 y -desde la aplicación de la lucha- descendió a 5.457. Esta temporada estuvo debajo del promedio con 2.704 hectáreas afectadas.

En total fueron 42 días operaciones aéreas, con 96 vuelos de siembra en los que se usaron 1774 bengalas y 4661 cartuchos. Hasta el 13 de abril operaron 2 aviones, 4 pilotos, 3 meteorólogos y mecánicos.

Asimismo hay que destacar que de 57 días con tormenta sólo en 15 no hubo formación de granizo. Los mismos oscilaron en distintos tamaños: arveja, grano de uva, nuez, pelota golf. Nunca el granizo que precipitó superó los 4,5 cm de diámetro.

UN SISTEMA QUE FUNCIONA

Omar Félix destacó los beneficios del sistema y destacó “a todos los sectores que hicieron posible que la lucha continuara. Los informes científicos y los datos muestran que el sistema es eficiente”.



“Los números muestran, una vez más, que funciona. Si bien es un sistema de mitigación que no es perfecto, nos ayuda a proteger a los productores, a los turistas y a todos nuestros habitantes cuidando sus viviendas y sus vehículos”, agregó.

Finalmente planteó que “no hay que hacer un River–Boca de esto. Hay que ver los resultados y entender que sirve, que hay que defender la producción, por eso es fundamental sostener el sistema y ver cómo seguimos a futuro como una política de estado, ya que en otros lugares del mundo sostienen estas prácticas”.

En el mismo sentido, y en representación del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, declaró el director de Agricultura del vecino departamento, Agustín Anzorena, quien sostuvo que «tuvimos muchas tormentas en Alvear y fuimos los más beneficiados (por el sistema). Estamos bastante conformes y somos convencidos que el sistema sirve, que funciona y debería seguir».

LOS PRESENTES

Junto al intendente Omar Félix y a las autoridades de las empresas intervinientes, estuvieron el director de Agricultura de General Alvear, Agustín Anzorena, legisladores nacionales y provinciales y concejales del oficialismo de San Rafael. También participó el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento, Gabriel Brega.

