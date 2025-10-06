OTRA POLÉMICA Y REPUDIABLE FRASE DE LA VICEGOBERNADORA: DIJO QUE LOS SANRAFAELINOS SON COMO LOS MATANCEROS

Lo hizo esta mañana en una radio de Mendoza: “San Rafael es un feudo de los Félix, donde se vota como en La Matanza”, dijo Hebe Casado.



Recordamos que en 2023 en San Rafael ganó Javier Milei por amplia diferencia, por lo cual los vecinos lejos estuvieron de votar como en La Matanza.

El encono de la vicegobernadora tiene que ver con que desde el 2003 gana el justicialismo a nivel departamental, pero eso se debe a una alta valoración colectiva de la gestión, y ante una oposición muy pobre en propuestas.

Por dichos como estos, Casado no llega ni al 10% de imagen positiva en San Rafael, tal como se desprendió de una encuesta.

También culpó a los hermanos Félix de querer generar desmanes en la visita de Milei el jueves.

Comentarios

comentarios