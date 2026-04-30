PAUSA Y ENCUENTRO LANZA SU TALLER DE TEJIDO SOLIDARIO PARA ASISTIR A FAMILIAS EN INVIERNO

La Municipalidad de San Rafael, a través del programa Pausa y Encuentro, lleva adelante un taller de tejido solidario destinado a la confección de prendas de abrigo y elementos esenciales para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad ante la llegada del invierno.

La iniciativa reúne a un grupo de mujeres tejedoras que comenzaron elaborando ajuares para bebés y que, con el paso del tiempo, ampliaron la producción a guantes, bufandas, gorros, frazadas y otras prendas fundamentales para afrontar las bajas temperaturas en el departamento.

El taller funciona los lunes y jueves, de 15 a 18 horas, en el espacio de San Luis y Comandante Salas, y está abierto a toda la comunidad. No es necesario contar con conocimientos previos, ya que las propias participantes comparten sus saberes con quienes deseen sumarse.

Los vecinos que quieran colaborar pueden hacerlo mediante la donación de lana o prendas de lana que puedan ser reutilizadas, un recurso clave para sostener la producción solidaria.

La directora de Relaciones con la Comunidad, Andrea Mattacota, destacó que “Pausa y Encuentro es un programa municipal que permite dedicar un tiempo de espera, pero en ese tiempo también producir y generar herramientas para la vida cotidiana”.

Comentarios

comentarios