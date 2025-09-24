“PAUSA Y ENCUENTRO” SUMÓ UNA NUEVA SEDE EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Aprovechando las instalaciones de la Dirección de Educación, el programa Pausa y Encuentro sumó una nueva sede en el edificio de Coronel Plaza 234.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Relaciones con la Comunidad, está prensada para brindar contención a personas que viajen desde distritos o barrios alejados al centro de la Ciudad.

Se trata de espacios adaptados especialmente para quienes tengan largas esperas. Las puertas están abiertas para estudiantes que tengan doble jornada, personas que tengan demoras entre trámites o turnos médicos o, incluso, cuando falte mucho tiempo para la salida del colectivo de regreso.

Las casas funcionan como un lugar cómodo, agradable y donde las personas se encuentran cuidadas; con mesas y sillas para comer, una cocina para calentar comida o agua, un baño agradable, espacios cerrados para el frío y hasta un patio con sombra si hace calor.

La primera sede funciona en Saavedra 273, a pasitos del centro de la Ciudad, y funciona de lunes a viernes de 8 a 18. El segundo espacio está en la esquina de Comandante Salas y San Luis, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus y tiene sus puertas abiertas de 8 a 20.

La nueva sede se encuentra en Coronel Plaza 234, muy cerca del Hospital Schestakow, ANSES y Tribunales, y recibe a las personas de 8 a 18.

