SAN RAFAEL YA ES AUTÓNOMO Y AVANZA HACIA SU CARTA ORGÁNICA

El proyecto obtuvo el aval de la mayoría de los ediles, y ahora se avanzará hacia la convención municipal que tendrá a cargo la elaboración de la carta orgánica.

Los concejales de la Unión Cívica Radical se opusieron a la autonomía, llamativamente tras la visita del gobernador Alfredo Cornejo.



En cuanto al bloque libertario, el concejal Martín Antolín votó a favor, y en sus redes sociales argumentó que “la Autonomía es Libertad, y el pueblo de San Rafael la reclama”. Además, dedicó unas palabras al bloque radical que se opuso: «Los concejales de la UCR, lejos de representar al pueblo que los votó, son manejados como títeres por el gobierno de Cornejo”.

¿PARA QUE SIRVE LA AUTONOMÍA?

Gracias a este proyecto, numerosos trámites que hoy representan un dolor de cabeza para los sanrafaelinos, serán más simples, ágiles y menos burocráticos.

También es importante destacar que la iniciativa no prevé creación de nuevos impuestos, ni tampoco la conformación de nuevos cargos públicos.

Vale recordar que la autonomía municipal es un derecho consagrado por la Constitución Nacional desde 1994. Se expresa como la capacidad de los pueblos de organizarse y gobernarse de acuerdo con sus necesidades e intereses.

“La diversidad cultural, económica y geográfica, sumado a su historia institucional hacen de San Rafael un lugar con características particulares en Mendoza. La comunidad sanrafaelina tiene una identidad propia, diferente a otros municipios de la provincia”, indica el proyecto aprobado.

HACIA UNA CARTA ORGÁNICA

Una vez declarada la autonomía, ahora el nuevo desafío es elaborar una Carta Orgánica que garantice el pleno ejercicio de derechos y deberes de la comunidad. La misma garantizará la plena capacidad del Municipio en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Para diseñarla y elaborarla se deberá realizar la elección de 24 “Convencionales Municipales”, que podrá ser conjunta o separada de las elecciones de concejales, que será en febrero.

LA CONVENCIÓN MUNICIPAL

La Convención Municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales. Deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días.

