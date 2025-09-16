PRIMAVERA EN EL PARQUE: GRILLA CONFIRMADA PARA EL LUNES

Tal como anticipó ayer #ALERTA, el festival que iba a desarrollarse el sábado y domingo se suspendió por el pronóstico de lluvias, y se trasladará a una sola jornada, la del lunes 22, que es feriado para el comercio



Los recitales arrancan a las 3 de la tarde, con la presentación de “Dj Chocolo”. Luego será el turno de “100 pesos”, “Superliga”, “The Wine”, “Equilibristas”, “Agitados”, “Marien” y “Parecidos”. Para el cierre, se presentarán “El Zar” y todo el cuarteto y la fiesta de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

