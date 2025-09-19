SE CAYÓ LA SESIÓN ESPECIAL DEL HCD

Donde se iba a tratar un proyecto de Declaración (Nota editorial: absolutamente irrelevante para la sociedad) sobre repudiar la acción de la policía en la manifestación miércoles.

A minutos del comienzo, a las 20:30, el bloque Radical se negó a entrar al recinto, al tiempo que el concejal libertario, que ya estaba sentado en su banca, se retiró, por lo que se cayó la sesión.

Acto seguido, los ediles radicales sacaron un comunicado diciendo que el proyecto del Bloque del PJ se basa en una versión tergiversada y manipulada de los hechos, construida políticamente para victimizar a un grupo minúsculo de dirigentes del peronismo y montar un show político. Asimismo, destacaron el buen accionar policial.



En cuanto al concejal Martín Antolín, expresó que fue una manifestación política, donde participaron más dirigentes políticos y militantes que universitarios. También dijo que repudia cualquier acto de violencia, tanto de los manifestantes como de la policía, y que el recorte al que hacen referencia lo hizo Sergio Massa, en $70 mil millones, y no el gobierno de Javier Milei.

Por su parte, desde el oficialismo local se cree que fue la ministra de seguridad de Alfredo Cornejo la que mandó a reprimir en San Rafael, y que el encargado del operativo debe renunciar.

