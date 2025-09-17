SEMANA UNIVERSITARIA: MÁS DE 700 ALUMNOS EN 7 DISCIPLINAS

Como ocurre todos los años, participan cientos de chicos de nivel superior.

La propuesta, organizada por la Coordinación Municipal de Juventud y las casas de estudio sanrafaelinas, nuclea a más de 700 alumnos de 12 instituciones de nivel superior.



Para esta ocasión los jóvenes competirán hasta el próximo viernes 19 de septiembre, y -la universidad que sume más puntos- se hará acreedor de la Copa Pioneros.

Se compite en Futsal, Ajedrez, Atletismo, Básquet, Tenis de Mesa, Vóley y Handball. La novedad es la incorporación de los E-Sport o deportes electrónicos.

