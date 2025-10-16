SIGUE LA RECONVENRSIÓN LED EN AVENIDAS: AHORA TELLES MENESES

Tras la colocación de más de un centenar de equipos led en el cuadrante de Yrigoyen, Libertador, Entre Ríos y 9 de Julio, las cuadrillas de Electrotecnia del municipio continúan con la reconversión de luces led en avenidas.



Por estas horas, los obreros trabajan en la traza de Av. Telles Meneses, entre San Martín y Remedios de Escalada.

Próximamente se abordarán las avenidas San Martín (desde Comodoro Pi a Perón) y Moreno (de Granaderos a Favaloro).

