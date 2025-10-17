GUÍA PARA VOTAR EL DOMINGO 26

Ante la confusión general, #ALERTA te explica de que se trata la próxima elección legislativa, y que tener en cuenta a la hora de votar:

1- Al llegar a la mesa de votación, el presidente te entregará dos boletas únicas de papel: Una para elegir autoridades nacionales (5 Diputados), y otra para escoger legisladores provinciales (4 Senadores y 5 Diputados). NO SE VOTA CONCEJALES (se elegirán el 22 de febrero).

2- Con ambas boletas en mano y una lapicera, vas a pasar a una cabina donde debés marcar con una cruz a que frente/partido preferís.

Boleta Nacional (foto 1): Tenés que elegir una de las 8 opciones; o no marcar ninguna, para que tu voto sea considerado en blanco.

Boleta Provincial (foto 2): Podés marcar una sola opción entre las 8 existentes, en el casillero que se encuentra en la parte superior; de esa manera elegís Senadores y Diputados de un mismo frente/partido. Pero también está la opción de votar Senadores de un frente/partido y Diputados de otro, por lo que tenés que hacer dos cruces distintas… Y tal como en la nacional, no hacer marcas es votar en blanco.

LECTURA POLÍTICA: BOLETA NACIONAL

1- ¿Apoyás a Javier Milei?: En ese caso tendrías que marcar el casillero de “La Libertad Avanza”, lista encabezada por Luis Petri, ya que esos candidatos son los que representarán al Presidente en el Congreso de la Nación.

2- ¿Apoyás a Milei, pero sobre eso preferís a un ex intendente sanrafaelino en el Congreso que pueda traer beneficios el departamento?: Allí la opción es votar a Emir Félix, que encabeza la lista de Frente Justicialista Mendoza.



3- ¿No te gusta este Gobierno Nacional?: Tenés otras siete alternativas, entre ellas el Frente Libertario Demócrata (con ideas afines al Gobierno), y el propio Emir Félix.

LECTURA POLÍTICA: BOLETA PROVINCIAL

1- ¿Apoyás el Gobierno de Alfredo Cornejo?: En ese caso tendrías que marcar el casillero de “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza”. Allí están los hombres y mujeres que votarán los proyectos del Gobernador en la legislatura.



2- ¿No te gusta el Gobierno de Alfredo Cornejo?: Tenés otras siete alternativas, entre partidos de izquierda, centro y centro derecha, incluyendo el Frente Justicialista Mendoza, con la “gente” de los hermanos Félix.

CONCLUSIÓN

A grandes rasgos, como toda elección de medio término, tu voto sirve para darle apoyo a la gestión gobernante o “castigarla”, eligiendo otra alternativa. También de privilegiar lo local por sobre el resto.

