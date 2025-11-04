TRANSPORTE: PIDEN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEJE DE HACER DIFERENCIA CON EL NORTE Y BAJE EL PRECIO DEL BOLETO EN EL SUR

El senador Mauricio Sat (PJ), acompañado por vecinos del sur provincial, se propuso terminar con una histórica desigualdad: que el precio del boleto deje de ser el más caro de toda Mendoza.

A través de un proyecto de ley, busca establecer una tarifa plana para todos los usuarios, sin importar el departamento en el que residan, garantizando que, por igual distancia recorrida, paguen el mismo precio.



Actualmente, existen marcadas diferencias tarifarias entre los viajes del Gran Mendoza y los del interior provincial, especialmente en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

“Hoy en San Rafael pagamos entre un 90% y un 160% más por recorrer la misma cantidad de kilómetros que en el norte de la provincia”, denunció el legislador, y añadió que la iniciativa apunta a corregir una profunda injusticia.

EJEMPLOS CONCRETOS DE LA DESIGUALDAD

El proyecto expone casos contundentes: un viaje de 22 kilómetros entre Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza cuesta $1.000; en cambio, recorrer 21 kilómetros desde Salto de las Rosas hasta el centro de San Rafael sale $2.300.

El boleto desde Maipú a la capital provincial (18 kilómetros) vale $1.000, pero un viaje de 20 kilómetros, entre la Villa 25 de Mayo y el centro de San Rafael, cuesta 2.500.

“El colectivo no tiene por qué salirle más caro a quienes viven en el sur. Esta ley es para los sanrafaelinos, alvearenses y malargüinos que cada día van a estudiar, trabajar o al hospital”, sostuvo Sat.

Agregó que el transporte público debe ser considerado un derecho habilitante, ya que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo, derechos consagrados en la Constitución Nacional.

“Hay estudiantes que abandonan sus carreras y trabajadores que no pueden afrontar el costo de llegar a su empleo. La situación es crítica y no admite demoras”, enfatizó.

Consciente de que los contratos de concesión vigentes no pueden modificarse en lo inmediato, el proyecto establece que la tarifa plana será obligatoria en futuras licitaciones.

La iniciativa ya fue ingresada en la Legislatura. «Esperamos, con el voto de todos los diputados y senadores del Sur, el Este y el Valle de Uco, avanzar hacia un modelo de transporte más equitativo e inclusivo en toda la provincia de Mendoza», concluyó.

