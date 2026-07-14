¿ABREN LOS NEGOCIOS EL MIÉRCOLES A LA TARDE?

El partido contra Inglaterra comenzará a las 16 hs, lo que quiere decir que sin alargue estaría finalizando a las 18 hs.



En tanto, con tiempo suplementario y penales cerca de las 19 hs.

Es por ello que muchos comerciantes decidieron directamente no abrir por la tarde, y otros hacerlo a partir de las 19 hs.

Vale decir también que en caso de ganar Argentina, los festejos se extenderían hasta pasadas las 22 hs, seguramente con decenas de miles de sanrafaelinos celebrando en la calle, como tras la final de Qatar, ya que ganarle a Inglaterra no sería solo un pase la final, sino la conquista de un “torneo” en si mismo.

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