ESTOS SON LOS NUEVOS VALORES DE PASAJES DE COLECTIVO Carrousel Inf. General 14 julio, 2026 Grupo Iselín – Recorridos Cuadro Nacional – Amapola- Izuel: Desde $1680/ Hasta $5880 Unión Obrera- Barrio Cristiano – El Cerrito: Desde $1680/ Hasta $4200 Barrio Unimev- Cementerio- Barrio Libertad: Desde $1680/ hasta $3000 B° Valle Grande- Barrio Docente- El Molino- Cementerio: Desde $1680/ Hasta $3000 San Rafael – Valle Grande: Desde $1680 Hasta $10.440 San Rafael- El Nihuil: Desde $1680/ Hasta $15.480 San Rafael- Colonia Española: Desde $1680/ hasta $5400 San Rafael Malvinas Sur: Desde $1680/ hasta $7680 San Rafael- La LLave: Desde $1680/ Hasta $6060 San Rafael- Monte Comán: Desde $1680 Hasta $8400 San Rafael- Gral. Alvear: $12720 San Rafael- Malargüe: $26.040 San RAfael- Mendoza $26.040 San Rafael- Las Leñas $49.200 Empresa Buttini – Recorridos San Rafael- Ortizana: Desde $1680 Hasta $4200 San Rafael- Cuadro Benegas: Desde $1680 Hasta $4560 San RAfael – Villa 25 de Mayo: Desde $1680 hasta $4680 San Rafael – Salto de las Rosas: Desde $1680 hasta $4320 San Rafael- General Alvear: Desde $1680 hasta $12720 San Rafael- El Nihuil: Desde $1680 hasta $10.440 San Rafael- Jensen: Desde $1680 hasta $3000 San Rafael- Maitenes: Desde $1680 hasta $4200 San Rafael- Iaccarini: Desde $1680 hasta $4200 San Rafael- Los Reyunos: Desde $1680 hasta $7200 San Rafael- Malargüe: $26040 Comentarios comentarios