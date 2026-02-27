AZUL COMENZÓ LA “CONVIVENCIA REAL” DE CARA A LA VENDIMIA NACIONAL Carrousel Inf. General 27 febrero, 2026 En la mañana de este viernes, nuestra representante vendimial Azul Antolinez, comenzó la tradicional “Convivencia Real” con las otras candidatas a la corona nacional. Las 18 representantes ingresaron al Hotel Fuente Mayor donde las chicas compartirán durante la última semana antes de la Fiesta Nacional, en días clave donde realizarán capacitaciones y múltiples actividades del calendario oficial. En estos 7 días, las soberanas tendrán una intensa agenda en su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Entre las capacitaciones aprenderán sobre oratoria, manejo de redes, relación con los medios, danzas folclóricas, cocina cuyana, ceremonial y protocolo, salud emocional, entre otros. En la convivencia se prepara a las aspirantes dándoles herramientas para representar a Mendoza y sus departamentos en los eventos donde les toque participar. AGENDA DE ACTIVIDADES Hay que destacar que – esta noche- Azul estará presente en la Bendición de los Frutos que se realizará en el departamento de Lavalle. El martes 3 de marzo estará presente en el Brindis de las Reinas y el miércoles 4 en la Fiesta de la Cosecha. El viernes 6 será el Desayuno Real y la Vía Blanca y el sábado 7 el Carrusel y el acto central de Vendimia. Comentarios comentarios