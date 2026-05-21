CONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE HOY

1) Reiterar a la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos del Municipio, la remisión de las respuestas a diferentes Pedidos de Informe, oportunamente aprobados por este HCD (Bloque UCR-FCM).

2) Designar al concejal Néstor Ojeda como representante del HCD en el Consejo de Administración del Banco Municipal de Gestión de Suelo.

3) Declarar de Interés Municipal la trayectoria deportiva y el destacado desempeño futbolístico de la jugadora sanrafaelina Sofía ANTONIO (Bloque UCR-FCM).

4) Modificar la Ordenanza 13.685, en su Artículo N°2, para que el Acto Patrio del 17 de junio («Aniversario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes») se realice en el distrito de La Llave (Bloque PJ).

5) Declarar como Patrimonio Municipal la bodega: “Finca Cuadro Benegas”, en reconocimiento a su trayectoria, aporte a la vitivinicultura local y valor como patrimonio histórico (Bloque UCR-FCM).

6) Expte. caratulado «SCHOUSTAL HADDAD, Carla, s/Donación sin cargo».

7) Expte. caratulado «ATEIRO, Julián, s/n; s/Donación sin cargo».

8) Expte. caratulado «LABIANO, Esther Julia; s/Donación sin Cargo».

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