FALLECIÓ EL HOMBRE QUE HABÍA SIDO TRASLADADO EN HELICÓPTERO A MENDOZA TRAS SUFRIR IMPORTANTES QUEMADURAS

Se trata de Emanuel Sebastián Pavez (39), quien hace dos semanas intentó encender una estufa con combustible en su domicilio de calle El Chañaral al 4000, lo que generó una explosión. Para apagar las llamas que lo envolvían, se tiró a la pileta.



Esa misma mañana fue trasladado al Htal. Laggomagiore en el Halcón 1, pero hoy dejó de existir.

Sus restos serán trasladados a San Rafael, y mañana de 8 a 12 hs depositados en cochería Rosato, para luego recibir sepultura en cementerio Central.

Comentarios

comentarios