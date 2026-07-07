CONDENARON A 10 AÑOS DE CARCEL AL LADRÓN QUE ENTRÓ A LA CASA DE UNA MUJER QUE MURIÓ INFARTADA POR EL SUSTO

El 30 de noviembre de 2025, Jon Franco Aksenen (29) ingresó a una vivienda de calle Lavalle al 600 con fines de robo.

En el interior estaba su propietaria, Clara Rosario Rodríguez (74), quien al ver al malviviente comenzó a gritar, hasta que se descompensó y falleció a raíz del disgusto.

Hoy, en un juicio abreviado, la defensa y el fiscal Javier Giaroli acordaron una pena de 10 años, que suscribió el juez Claudio Gil, bajo la imputación de homicidio en ocasión de robo.

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