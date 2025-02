CONTAMINACIÓN AUDITIVA: TESTIMONIOS DE SANRAFAELINOS

Ayer comenzamos una campaña para que los organismos de control hagan su trabajo: Policía Vial, Ambiente, y Contraventores (que actualmente no tiene personal por decisión del Gobierno de Alfredo Cornejo).

Es por ello que compartiremos testimonios de nuestros lectores:

“Vivo en inmediaciones al parque, y hace semanas que no se puede dormir. Llamamos a la policía todas las noches, ya que los vehículos se juntan en la calle interna del parque, pero no hacen nada… Hace un par de noches, a las 3 de la mañana, salí a la vereda por el ruido insoportable que no nos dejaba dormir, y frené a un vecino que iba a hacer «justicia» por sus medios… Lamentablemente va a terminar todo mal por la inoperancia de los entes «responsables».

Perdón por el mensaje, pero es una situación que nos ha desbordado (Sergio)

