CORNEJO PUSO FIN AL SUEÑO DE SAN RAFAEL DE LA DOBLE VIA A SAN CARLOS

El anhelo de poder hacer los 232 kilómetros que nos separan de Mendoza en autopista, finalmente murió ayer. Seguirán siendo solamente los 90 kilómetros que unen Tunuyán de Ciudad de Mendoza los que transitaremos en doble vía, mientras que los 142 restantes deberemos seguir haciéndolos con los riesgos de chocar de frente con otro vehículo.



En su visita a San Rafael, el Gobernador anunció el llamado a licitación para la reparación de Ruta 143, desde la Rotonda del Mapa hasta Pareditas.

El tramo de 107 kilómetros se licitará en tres tramos distintos, por un total de unos 44 millones de dólares, que no saldrán de los fondos de Vialidad, sino de Portezuelo del Viento.

Además del reasfaltado y el ensanchamiento de las banquinas, en algunos sectores, los trabajos incluyen la construcción de dos rotondas, una a la altura de El Toledano, y otra frente al ingreso al Aeropuerto.

LAS TRES SECCIONES A REASFALTAR

Sección 1 (Rawson – Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150): Ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto.

Sección 2 (Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas): Repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

Sección 3 (Río Seco – Pareditas/Ruta 40): Repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna.

El plazo de ejecución de cada tramo varía entre 12 y 18 meses.

