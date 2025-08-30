INSTALARÁN CENTROS DE DENUNCIAS WEB EN BARRIOS Y DISTRITOS

Autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Municipio se reunieron para ultimar detalles.

Con la instalación de “tótems” se busca que -en caso de sufrir un delito- los vecinos de las localidades más alejadas cuenten con espacios accesibles para efectuar las denuncias en zonas cercanas a su residencia.



Por estos días se definirán los lugares de ubicación para que -en el corto plazo- pueda iniciar el proceso de instalación.

COMO DENUNCIAR

En los Centros de Denuncia Web se pueden denunciar delitos de violencia de género, contra la integridad sexual, ataques a la propiedad (robos, hurtos), delitos económicos (como estafas), y denuncias por paraderos, entre otros.

Los equipos trabajan de manera simple y rápida resguardando a la víctima. El denunciante se coloca frente a la pantalla y -al instante- se contactará con un ayudante fiscal en línea por medio de videollamada.



El personal lo guiará en la toma de la denuncia y -para cerrar- se debe colocar el pulgar derecho para ratificar la “conformidad”. Posteriormente se enviará la constancia vía correo electrónico o WhatsApp.

PRIMER TÓTEM EN EL ÁREA DE LA MUJER

A pedido del Municipio, el Ministerio Público Fiscal colocó uno de los tótems en la Coordinación de la Mujer y Género, ubicada en la esquina de calles Córdoba y Zapata.

El equipo estará operativo todos los días de 7 a 23 hs, a fin de que las víctimas de delitos de género puedan radicar las denuncias en el lugar y sin necesidad de asistir a una dependencia policial.

Comentarios

comentarios