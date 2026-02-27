ÉPOCA DE SALSAS Y CONSERVAS: FRUTAS Y VERDURAS LOCALES AL MEJOR PRECIO EN LA FERIA FRANCA MUNICIPAL

Estemos en plena época de elaboración de salsas y conservas, una gran tradición mendocina, y para elaborarlas que mejor que optar por materia prima local y de calidad, disponible en la Feria Franca Municipal.

“Tenemos una gran oferta de frutas y verduras de estación, ideales para la elaboración de salsas, conservas y dulces caseros. Todo recién cortado de las fincas, muy fresco y a excelentes precios”, asegura el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

De la finca a la mesa se pueden conseguir duraznos y damascos para conservas o dulces, lo mismo que las ciruelas. También hay una gran variedad de tomates para la preparación de salsa casera.

“Quienes nos visiten se encuentran multiplicidad de productos. Destacamos especialmente esta época ya que el abanico crece gracias a lo que se cosecha en las chacras sanrafaelinas”, destacó Pugno.

Hay que recordar que la Feria funciona -de 8 a 13.30- los miércoles en la Plaza Espínola de Pueblo Diamante, los jueves en Plaza España (Granaderos y Lavalle), los viernes en Aristóbulo del Valle y España, y los sábados en la Plaza Almirante Brown de barrio Unimev.

PRODUCCIÓN REGIONAL Y ECONOMÍA FAMILIAR

Por su parte, el productor local Edwin Mamani, uno de los más antiguos en el mercado itinerante, remarcó la importancia de estos espacios para el desarrollo de la producción regional y el sostenimiento de las economías familiares.

“Hace 25 años que trabajo en la feria y gracias a este espacio puedo vender mi producción directamente a la gente. Para nosotros es fundamental que existan estas políticas públicas del Estado municipal, porque nos permiten seguir produciendo y ofreciendo frutas y verduras frescas, recién cosechadas y a buen precio”, expresó Mamani.

