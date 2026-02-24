A FULL ARRANCÓ EL STAND DE SAN RAFAEL EN EL PASEO FEDERAL

Este año se desarrolla en el Polideportivo de Lavalle.

Cientos de mendocinos y turistas se arrimaron por el puesto de nuestro departamento para conocer a Azul Antolinez, pero también a buscar información de turismo, participar de las degustaciones y participar en diferentes juegos por premios.



Esta noche también será la presentación artística de San Rafael. Sobre el escenario se presentará un fragmento de “Tierra de Sueños” con parte del staff vendimial y el Ballet Folklórico Municipal.

