POR ENÉSIMA VEZ, A 45 DÍAS DE LAS ELECCIONES, EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA QUE FUNCIONABA EN UN CARRITO PANCHERO

Se trata de la Comisaría 62 de Cuadro Nacional, cuyas instalaciones actuales son deplorables, tanto para el personal como para los detenidos, y también para los vecinos que asisten a hacer denuncias.

En varias oportunidades el Ministerio de Seguridad había anunciado su construcción, pero fueron todas patrañas, y nos usaron a los medios para hacer creer tal engaño.



Ahora sí se procedió al llamado a licitación, con un presupuesto oficial de $731 millones, que contempla una *superficie total de 328 m2, incluyendo la refuncionalización de 52 m² de la estructura existente.

Según el pliego, la empresa ganadora deberá levantar una sala de espera, oficina de guardia, de secuestros judiciales, de género y de operaciones, además de despachos para el Subcomisario y el Comisario. También sanitarios, vestidores para el personal, cocina, depósito de armas, una sala de máquinas, y celdas, sala de requisa y sanitarios para detenidos.

La planta alta se destinará a la oficina para el ayudante fiscal.

Debemos destacar que el distrito de Cuadro Nacional -despúes de Ciudad- es donde se cometen más delitos en el departamento.

