HEBE CASADO QUIERE SER INTENDENTE DE SAN RAFAEL, PERO ¿EN QUE SE BENEFICIÓ EL DEPARTAMENTO DESDE QUE ES VICE GOBERNADORA?

En una entrevista radial dijo que quiere poner fin a dos décadas de los hermanos Félix, y que tiene un conocimiento importante para el cargo.

Sin embargo, San Rafael en nada se ha beneficiado en estos dos años y medio en que Casado es la segunda figura política más importante de Mendoza. Lejos estuvo de lograr inversiones para el departamento por parte del Gobierno provincial, que destinó no más de un 10% del total de los fondos de Portezuelo a obras; es decir, lo equivalente a lo que coparticipa la provincia.

No logró la doble vía San Rafael-Mza ó la de San Rafael-Alvear. Tampoco el Acceso Norte o el asfalto a Punta del Agua, como otros tantos proyectos que siguen en carpeta y sin concretarse.

La construcción de la represa El Baqueano terminó siendo solo un «verso» electoral, y hasta tenemos la misma cantidad de semáforos desde que asumió la Vice (a excepción de los que instaló el municipio).

Ni siquiera pudo gestionar que los policías sanrafaelinos dejen de viajar al norte provincial a cumplir funciones, a sabiendas que faltan en nuestra Ciudad y distritos.

No consiguió que se reforzara el trabajo de Vialidad en las calles y rutas destruidas de los distritos, o que se destinaran más recursos a otras reparticiones que apenas pueden funcionar en el Sur.

Lo que si consiguió Casado, es entregarle una casa del IPV a su amiga y socia de consultorio, la Dra. Gabriela Funes; el gran logro de su gestión.

En fin, lo que creíamos que podía ser una oportunidad histórica para San Rafael, al tener una vice gobernadora, terminó siendo un chasco.