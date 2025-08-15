HORROR EN CUADRO BENEGAS: UN FINQUERO MURIÓ DECAPITADO

Ayer al mediodía el 911 recibió un llamado por la presencia de un cráneo humano, en calle Gomensoro y Zanjón Pavón.

Al arribar los policías constataron que se trataba de la cabeza de un hombre con material sanguinolento, un globo ocular en la órbita, cabello entrecano y signos de acción de animales carroñeros, pero sin indicios de criminalidad.



Policía Científica, canes y personal de la VANT colaboraron con el rastrillaje, hasta que se detectó un tractor volcado con el cuerpo de un hombre en el interior, decapitado.

Más tarde se determinó que se trataba de Ramón Sambrano, de 82 años. El accidente habría tenido lugar ayer, y fue un animal quien trasladó el cráneo a donde fue encontrado.

Comentarios

comentarios