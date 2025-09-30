OMAR FÉLIX REGRESÓ AL MEGAESPACIO DE LA EX TERMINAL EN LA PREVIA DE SU INAUGURACIÓN

La megaobra de la ex terminal de ómnibus esta cada vez más cerca de concluir. Por estos días se realiza un importante trabajo de colocación de equipamiento en el solado externo del predio.

En ese contexto, el intendente Omar Félix encabezó un recorrido por cada uno de los sectores que componen la estructura edilicia allí erigida. Lo acompañó el ex intendente Emir Félix, quien durante su gestión dio los primeros pasos en esa inversión.

Por estas horas se ultiman detalles para que la empresa constructora realice la entrega simbólica de las obras, que incluyen múltiples locales, espacios para fines sociales, culturales, recreativos, gastronómicos, supermercado, cochera subterránea y un amplio predio de uso público que ya luce con modernas sombrillas metálicas y asientos para esparcimiento.

“Ya estamos con los últimos detalles, vistiendo la obra con el equipamiento del solado externo. Ya están listas las sombrillas y se avanza con tareas de pintura. Ya queda muy poco para poder empezar a disfrutar del espacio”, expresó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, quien también integró la recorrida.

Por sus dimensiones y las características de la inversión, sin dudas que entra en la historia de las obras municipales. Ya desde un principio, significó una generación de más de 120 puestos de trabajo y, pese al contexto socioeconómico que atraviesa el país, el Municipio sostuvo el ritmo de trabajo.

Vale recordar que todo esto va de la mano con la licitación de los locales comerciales. Los pliegos ya se encuentran en el Concejo Deliberante para su análisis, y -una vez aprobados- se podrá generar el proceso de adjudicación a las propuestas que se presenten. El objetivo es garantizar la transparencia de dicho proceso.

Comentarios

comentarios