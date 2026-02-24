APOYO A LA PRODUCCIÓN: LA SALA MUNICIPAL AVANZA CON PRUEBAS DE FRACCIONAMIENTO DE MIEL EN PEQUEÑA ESCALA

La Sala Municipal de Extracción de Miel sigue en marcha con un crecimiento sostenido tanto en volumen de producción como en la cantidad de apicultores que utilizan el servicio.

En lo que va del año ya se procesaron más de 20 toneladas y se espera llegar a unas 50 al finalizar la temporada.

Una novedad es que, además de envase a granel en grandes tambores, la planta está llevando a cabo una prueba piloto para fraccionar en pequeña escala.

“El objetivo es avanzar en la habilitación de una sala de fraccionamiento en pequeña escala para comercializar miel envasada con los correspondientes registros en todo el país”, explicó el coordinador del espacio, Alberto Stagnitti.

Es que fraccionar en envases de menor tamaño significa una nueva oportunidad para el sector, incrementando ampliamente su rentabilidad en comparación con la venta a granel. “A los productores se le abrirán nuevos mercados y más ingresos”, indica Stagnitti.

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

A la par, se trabaja con la miel a granel destinada a mercados internacionales. Hay que recordar que recientemente salieron al mundo 40 tambores de miel sanrafaelina, mientras que hay otros 20 listos para comercializar.

José Luis, apicultor de San Rafael, destacó que “esto es un beneficio clave para pequeños y medianos productores, ya que facilita el acceso al servicio y acompaña el crecimiento del sector”.

