EL MUNICIPIO ASFALTARÁ LAS CALLES INTERNAS DE BARRIO TAC homepage Inf. General 10 julio, 2026 Obreros ya se encuentran trabajando en las tareas previas, en las viejas carpetas de calles Nicaragua, Celestino Elvira, Juan Pi, Cuba y Canadá. Se trata de arterias que mostraban un importante deterioro por el paso del tiempo, que ahora serán recuperadas para mejorar la transitabilidad. Por estos días se encuentran trabajando máquinas y equipos de gran porte, por lo que se solicita circular con precaución. Comentarios comentarios