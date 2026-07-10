EL MUNICIPIO ASFALTARÁ LAS CALLES INTERNAS DE BARRIO TAC

Obreros ya se encuentran trabajando en las tareas previas, en las viejas carpetas de calles Nicaragua, Celestino Elvira, Juan Pi, Cuba y Canadá.



Se trata de arterias que mostraban un importante deterioro por el paso del tiempo, que ahora serán recuperadas para mejorar la transitabilidad.



Por estos días se encuentran trabajando máquinas y equipos de gran porte, por lo que se solicita circular con precaución.

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