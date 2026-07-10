NUEVO GASODUCTO: EN TRES DÍAS SE ENTREGARON 200 AUTORIZACIONES PARA NUEVAS CONEXIONES DE GAS NATURAL

En las oficinas de la Dirección de Vivienda de la Municipalidad (Buenos Aires 474).

Las mismas se entregan a vecinos que cuenten con factibilidad condicionada a la obra del nuevo gasoducto y trámites aprobados por Ecogas.



Con esa documentación deben acercarse por la sede de la firma, en 25 de Mayo 55, para que sean sumados a la red.

Asimismo, para aquellos que tengan reclamos vinculados a la situación, está disponible la atención de Defensa del Consumidor.

Además de las autorizaciones y toma de reclamos, se está brindando información de como comenzar los trámites para realizar extensión de redes e instalaciones domiciliarias.

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