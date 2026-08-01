MURIÓ EL JUGADOR DE FÚTBOL DE LAS PAREDES QUE TUVO UN “ACCIDENTE” CON SU MOTO EL JUEVES

Benjamín Gajardo (18) dejó de existir anoche, debido a que tenía muerte cerebral.



Tras salir de entrenar del club Las Paredes, tomó Las Vírgenes al este, y cuando atravesaba El Chañaral colisionó con un Honda Fit que circulaba por Las Vírgenes al oeste y giró al sur por El Chañaral.

Tras el impacto, cayó al asfalto y fue embestido por un Chevrolet Corsa.

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