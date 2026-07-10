ESCÁNDALO: EL GOBIERNO INTENTÓ TAPAR QUE UN FUNCIONARIO SANRAFAELINO DE CORNEJO DIO CASI 5 VECES MÁS DE LO PERMITIDO EN CONTROL DE ALCOHOLEMIA, Y QUE NO TENÍA LICENCIA NI SEGURO Carrousel EL Ojo Critico 10 julio, 2026 Horas después que el concejal libertario Martín Antolín diera positivo en un polémico y sospechoso control de alcoholemia en calle Arístides Villanueva, el gobierno de Alfredo Cornejo trabajó para que rápidamente se conociera la novedad. Además, él y sus lacayos le pidieron la renuncia y expulsión al HCD. Pero no era una cuestión “ética o moral” del oficialismo, sino demagogia pura, con la finalidad que Antolín fuera reemplazado por la segunda candidata del Partido Libertario en 2023, ligada al ejecutivo provincial. LA INEXISTENTE DOBLE VARA Pero no ocurrió lo mismo el domingo pasado, cuando Diego Silvestre (Coordinador del ETI e integrante del Consejo de Minería) dio 2.26 g/a/s tras protagonizar un incidente vial en calle Lencinas al 400, al mando de su Fiat Strada. El abogado de 40 años estaba tan alcoholizado que los policías no le entendían lo que decía, por lo que solicitaron el alcoholímetro. Además, no tenía licencia ni seguro contra terceros. Tras ser detenido y procesado, tres días después Silvestre renunció a su cargo, pero todo bajo un absoluto “secreto”. FUNCIONARIO POR PARTIDA DOBLE Además de ser Coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, el organismo que interviene en situaciones de amenaza o vulneración de derechos de niños y adolescentes, Silvestre fue nombrado la semana pasada como abogado titular del Consejo de Minería, a cargo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Paradójicamente, el abogado responde al concejal recientemente asumido Juan pablo Vignoni, a quien #ALERTA denunció por sacarse fotos manejando con una menor en su falda. Comentarios comentarios